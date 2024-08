Rodrigo Santoro resgata fotos dos bastidores em ’Lost’ - Reprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 08:54

Rio - Rodrigo Santoro, de 48 anos, resgatou fotos dos bastidores do seriado estadunidense "Lost", nesta quinta-feira (15). Ele atuou em 14 episódios da terceira temporada, interpretando o personagem Paulo, que integrava o grupo de sobreviventes do acidente aéreo na ilha.

"Fiquei feliz de saber que 'Lost' está disponível também na Netflix Brasil. Esse foi um trabalho muito importante pra mim e guardo boas recordações desses tempos em que morei no Havaí. Já assistiram?", escreveu o ator na legenda da publicação. Na sequência de fotos, ele aparece ao lado de outros atores da série, além de recordar uma entrevista da época.Famosos e internautas comentaram na publicação. "Eu amo", disse a apresentadora Isabella Fiorentino. "Deve ter sido demais essa experiência no Havaí", expressou o ator Rômulo Arantes Neto. "Vou assistir novamente! Melhor série da vida… Rodrigo lindo demais da conta", opinou um usuário do Instagram.A série, que chegou ao streaming brasileiro, tem 6 temporadas exibidas originalmente entre os anos de 2004 e 2010. Além dessa produção internacional, Rodrigo integrou o elenco de filmes como, "300 (2006)", "O Golpista do ano (2009)" e "As Panteras Detonando (2003)".