Bárbara Labres expõe perseguição de stalkerReprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 12:11 | Atualizado 16/08/2024 12:15

Rio - A DJ Bárbara Labres fez um desabafo, nesta quinta-feira (15), alegando que sofre perseguição de um "stalker", termo em inglês utilizado para referir-se a um "perseguidor". Através dos stories do Instagram, ela expôs que um homem desconhecido lhe manda mensagens nas redes sociais constantemente, além de ir atrás dela pessoalmente em shows e outros lugares.

"Tem um 'stalker' [perseguidor] que está atrás de mim há mais de 5 anos. Ele já veio atrás de mim no Rio de Janeiro, depois sumiu por uns dois anos (descobri que ele tinha sido preso por agredir a própria mãe) e agora voltou a me mandar mensagem diariamente", iniciou.

"Algumas semanas atrás ele foi atrás de mim em um show e eu não o reconheci. Só depois quando vi as mensagens e fotos que ele me mandou que eu vi que era ele"Ela ressaltou que já o bloqueou nas redes sociais, no entanto, ele ressurge com perfis falsos. "Já fui na polícia. Já fiz B.O [boletim de ocorrência] e por enquanto nada foi feito. Ele criou um relacionamento comigo na cabeça dele e diariamente me ameaça e me manda coisas absurdas".Nos stories seguintes, ela mostrou algumas mensagens que recebeu do "perseguidor". "O incrível [é] que encontrei você em 2018 em frente ao [restaurante] Paris 6 e lembro perfeitamente", "Tu acha que eu não gosto de você? Tu não 'tá' nem 'ligada' do quanto chorei dentro da prisão por perceber que era você" e "Se você tivesse um pouco mais de paciência eu estaria dentro daquele camarim contigo e a partir dali, não responderia por mim. 'Tu' é muito gostosa" foram alguns dos recados que apareceram na captura de tela compartilhado pela DJ.