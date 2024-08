Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros - Reprodução / Instagram

Sophia Abrahão e Sérgio MalheirosReprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 10:07

Rio - Sophia Abrahão de 33 anos compartilhou com os seguidores cliques de sua viagem ao Chile, no Instagram, nesta quinta-feira (15). Em algumas imagens, ela aparece ao lado do noivo, o ator Sérgio Malheiros, de 31 anos, e amigos próximos, durante um passeio.

fotogaleria

Na legenda a artista escreveu: "Noche en Chile (noite no Chile)". Os internautas logo comentaram a publicação. "Que lugar incrível"," afirmou um seguidor de Sophia. "Amei o casaco da última foto", disse outro. "Gata", elogiou uma terceira pessoa.

Atualmente, Sophia apresenta o podcast "Avisa Chegando", ao lado da amiga Mariana Molina. Ela também integra o elenco do filme "Letícia", uma comédia romântica que aborda temas como saúde mental, masculinidade e maternidade.