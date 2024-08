Anitta arrasa ao som de Saudade - Reprodução do Instagram

Publicado 16/08/2024 09:02

Rio - Anitta, de 31 anos, não economizou no rebolado em um vídeo publicado um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira (16). A Poderosa mostrou todo o seu gingado ao som da música "Saudade", em parceria com Hitmaker, à beira da piscina. Usando um maiô cavado e com recortes, a Poderosa também exibiu as curvas perfeitas e esbanjou sensualidade.