Carolina DieckmannReprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 15:50

Rio - Carolina Dieckmann, de 45 anos, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta quinta-feira (15), e um seguidor questionou o motivo da atriz ter retirado o silicone dos seios. A artista colocou próteses em 2008, mas decidiu retirá-las em 2022.

"Nunca passei mal e não tirei porque eu tive qualquer problema. O que aconteceu foi que, desde que eu coloquei, eu sentia elas [próteses], sabe? Na verdade, eu achei que não devia nem ter colocado. Não que eu tenha me arrependido, mas, na época, eu não entendi que eu podia, de repente, fazer uma plástica no peito e não colocar o silicone", iniciou a explicação."Entendi, pelo que o médico falou, que era a melhor coisa a ser feita pela queixa que eu tinha. Mas eu tirei porque eu nunca me identifiquei muito, porque eu não curtia muito o toque. Amadureci e entendi que realmente eu não precisava daquilo, que realmente não tinha nada a ver comigo, e tudo certo", continuou.Carolina ainda opinou sobre procedimentos estéticos. "Essa coisa de procedimento, difícil existir um que seja ideal para qualquer mulher em todas as idades, o mais importante é você se cuidar e se cuidar com um profissional que vai saber indicar o que é melhor do jeito que sua pele está, sua idade e o que você precisa fazer para ficar na sua melhor versão. Complicado falar algo específico que não seja para qualquer pessoa."