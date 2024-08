Matthew Perry - Reprodução / Instagram

Rio - Cinco pessoas foram denunciadas pela morte de Matthew Perry, astro da série "Friends". Entre os réus estão dois médicos, o assistente do ator e mais duas pessoas, que supostamente fazem parte de uma rede criminosa que forneceu uma grande quantidades do medicamento cetamina para Perry, causando uma overdose no artista, encontrado morto aos 54 anos na banheira de hidromassagem de sua mansão em Los Angeles em outubro de 2023.

"Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência do sr. Perry para enriquecer", disse o procurador federal americano Martin Estrada.



Os médicos Salvador Plascencia e Mark Chavez, a suposta traficante de drogas Jasveen Sangha, Eric Fleming e o assistente pessoal do ator, Kenneth Iwamasa, foram acusados de conspiração para distribuir cetamina, posse com intenção de distribuir metanfetamina, distribuição de cetamina resultando em morte, e alteração e falsificação de registros relacionados a uma investigação federal. Kenneth Iwamasa, admitiu ter sido quem administrou as doses fatais para Matthew.



Um relatório de autópsia de dezembro de 2023 concluiu que o artista morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina", que combinados com outros fatores fizeram com que o ator perdesse a consciência e escorregasse para baixo da água na banheira.



A cetamina é um anestésico de ação curta com propriedades alucinógenas. Perry já tinha admitido publicamente décadas de uso de medicamentos e álcool.