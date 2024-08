Bruno Mars e Lady Gaga confirmam parceria e divulgam data da lançamento de música e clipe - Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 18:24 | Atualizado 15/08/2024 18:29

Rio - Bruno Mars, de 38 anos, e Lady Gaga, de 38, anunciaram nas redes sociais, nesta quinta-feira (15), uma colaboração inédita em música e videoclipe. Chamado "Die With A Smile", o dueto dos artistas chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (16), às 1h (horário de Brasília).

A parceria entre os ícones da música pop internacional já era esperada, pois, em junho deste ano, o cantor foi entrevistado pelo Las Vegas Review-Journal, e revelou que tinha um desejo de trabalhar com a estadunidense: "Adoraria fazer uma [parceria] com ela. Tenho que pelo menos cantar com ela em um show".

As especulações dos fãs aumentaram nesta semana. A cantora compartilhou um vídeo tocando piano, nesta terça-feira (13), no qual usava camiseta estampada com a foto de "Bruninho", como o cantor costuma ser chamado, carinhosamente, no Brasil. E, na noite desta quarta-feira (14), o havaiano postou no Instagram, também, um registro com o nome da diva e uma imagem que é referência a ela, do clipe "Born This Way".

Na publicação que divulga o single, os fãs brasileiros logo foram comentar. "O mais próximo que a Gaga chegou do Brasil em anos! Obrigado, Bruninho!", brincou um perfil. E outro declarou: "Obrigado, divo, te pedimos um almoço e nos deu um banquete". Enquanto mais uma disse: "Meus pais".