Sabrina Sato - Victor Chapetta / Agnews

Sabrina SatoVictor Chapetta / Agnews

Publicado 15/08/2024 15:10

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, falou sobre a repercussão de uma declaração feita por Nicolas Prattes sobre a frequência sexual dos dois durante sua palestra no Rio Innovation Week, nesta quinta-feira (15). A apresentadora assumiu que se divertiu com a situação, mas preferiu não se manifestar nas redes sociais.

fotogaleria

"Tem essa coisa que o Nicolas foi falar que a gente faz sexo 50 vezes (risos)… Eu vi e fiquei calada (nas redes sociais), me divertindo com a situação", disse Sabrina, com bom humor.

A apresentadora ainda deu mais detalhes sobre o assunto em entrevista ao "Gshow". "Não sabia que iria dar essa repercussão toda! E que as pessoas iriam falar tanto sobre isso. A gente não tem nem tempo para isso, para nada. É porque, quando ele falou isso, foi de forma divertida, num contexto, num programa de humor, e falando sobre nós dois", explicou.

"Isso foi porque a gente tinha acabado de voltar de uma viagem e estávamos no início do namoro. Quando a gente está junto, tem que aproveitar (risos). Às vezes, a gente fica uma semana sem se ver...", completou.