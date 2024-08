Davi Brito mostra nova aquisição em suas redes sociais - Reprodução Instagram

Publicado 15/08/2024 20:02

Rio - Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, continua aumentando sua coleção de carros. O ex-motorista de aplicativo, que atualmente se dedica à produção de conteúdo digital, comprou nesta quinta-feira (15) um Porsche 718 Boxster, modelo 2017, avaliado em cerca de R$ 500 mil.

O baiano fez questão de compartilhar a conquista com seus fãs e seguidores nas redes sociais. Em seu perfil, Davi postou fotos e vídeos mostrando o momento em que pegou as chaves do carro na concessionária, além de um vídeo dirigindo o conversível pelas ruas de Salvador.

"Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade", escreveu ele na legenda.

A nova aquisição o ex-BBB gerou diversas opiniões na web. "Carro digno de um milionário", comentou um seguidor. Outro brincou: "Vai abrir uma concessionária", referindo-se aos outros três carros que Davi já possui, incluindo dois ganhos durante o programa da Globo.

Com o Porsche 718 Boxster, Davi agora possui cinco carros em sua garagem, todos adquiridos após sua vitória no BBB 24. A compra de luxo do rapaz também gerou alguns comentários num tom de preocupação, já que o jovem de 21 anos, decidiu seguir um caminho diferente após o reality show, deixando para trás o sonho de se tornar médico. "Se contenha com os gastos, 3 Milhões só podem mudar sua vida se você continuar num padrão simples de viver e fazer o dinheiro trabalhar por você!", aconselhou uma internauta.