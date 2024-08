Vanessa Mesquita cursou medicina veterinária após vencer o BBB 14 - Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 12:51 | Atualizado 15/08/2024 12:53

Vanessa Mesquita, campeã da 14ª temporada do reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, cutucou Davi Brito, vencedor da edição deste ano, que afirmou ter mudado seus planos de cursar uma faculdade de medicina . Em comentário feito nas redes sociais nesta quarta-feira (14), ela disse que cada um "tem suas prioridades" e lembrou dos seus estudos após o programa.

"Meu plano não mudou! Sonho é sonho! Graças ao BBB eu realizei o sonho de ser médica veterinária! Foi muito difícil... Noites estudando trocando todas as festas que eu imagino que ele não queira trocar, né... Cada um com suas prioridades! Mas ganhar uma bolsa de medicina e não aproveitar? Então, nunca foi sonho", disparou.

Horas depois, Vanessa publicou stories se defendendo de críticas que afirmou ter recebido de fãs do Davi e esclareceu o seu pensamento.

"Estou sendo atacada por um monte de gente fã do Davi. Eu fui uma das pessoas que torceu para ele vencer. Quem me acompanhou sabe que eu fiquei felizona quando ele ganhou. Porém, o sonho não muda rápido. Vocês estão sendo iludidos. A gente tem sim a possibilidade de se reinventar, mudar as coisas. Mas sonho, não. Então, não era sonho fazer faculdade de medicina. Era um desejo, uma vontade", escreveu no Instagram.

Davi quer 'mudar rota'

Em entrevista ao podcast "Vem Que Tem" exibida nesta terça-feira (14), Davi surpreendeu ao afirmar que mudou seus planos em relação à faculdade de medicina, vontade que ele manifestou durante o BBB 24, tendo inclusive conquistado uma bolsa de estudos para o curso em uma prova do programa.

"Ninguém vai ser julgado ou vai ser apontado o dedo por mudar a rota, entendeu? Por querer mudar a rota. Saí campeão do 'Big Brother Brasil' em 2024, os meus planos antes de quando eu entrei na casa era ser doutor, era me formar doutor. Os meus planos, eu tenho esse sonho comigo, carrego esse sonho comigo, mas eu acho que todo mundo tem o direito de mudar, entendeu?", afirmou.

"Ninguém é obrigado a seguir os planos ali, porque aconteceu isso aqui na sua vida, eu acho que hoje eu fui campeão, acho que esses caminhos aí mudaram, né? Meus planos mudaram e ninguém vai poder me julgar por causa dessa minha questão, entendeu?", avaliou Davi.