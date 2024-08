José Loreto e Preta Gil - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 15/08/2024 09:19

Rio - Preta Gil, de 50 anos, lançou sua autobiografia, intitulada "Preta Gil: Os Primeiros 50", em uma livraria do Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (14), e recebeu o carinho de alguns amigos famosos. José Loreto, Rebeca, Gominho foram algumas celebridades que marcaram presença no local.

Quitéria Chagas, Feyjão, Laura Fernandez, Suzy Lopes, Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli também prestigiaram a filha de Gilberto Gil.

No livro, Preta conta histórias surpreendentes sobre a sua vida pessoal e profissional, como quando trocou uma carreira de sucesso como produtora pela vida artística. Momentos de auge e sucesso, como seu bloco de carnaval, dividem espaço com passagens difíceis, como a descoberta e o tratamento do câncer e o fim de seu casamento.