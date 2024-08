Marcus Majella resgata registros com Paulo Gustavo: ’Bateu saudade’ - Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 11:19

Rio - Marcus Majella, de 45 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (14), alguns registros com Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021 aos 42 anos. Nas fotos, os atores aparecem em uma gravação de um programa de humor do Multishow.



"Achei hoje essas fotos de 14 de agosto de 2012 e bateu saudade! Dia que gravamos o quadro 'Bibas from Brazil' para o '220 Volts'. Quem lembra?", escreveu Marcus na legenda da publicação. Nos registros, os atores posam caracterizados como os personagens. Além desse programa, os dois amigos também contracenaram em "Vai Que Cola (2013 - 2020)", também do Multishow.