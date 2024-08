Cassio Scapin - Reprodução de vídeo

Cassio ScapinReprodução de vídeo

Publicado 15/08/2024 12:32 | Atualizado 15/08/2024 13:45

Rio - Intérpretes de Nino e Telekid no clássico "Castelo Rá-Tim-Bum", Cassio Scapin e Marcelo Tas se reencontraram no programa "Provoca", da TV Cultura, nesta terça-feira (13). Em entrevista ao apresentador, o ator de 59 anos contou como sua homossexualidade era abordada durante as gravações da série infantojuvenil, exibida originalmente entre 1994 e 1997.

"Não é que não se falava da minha orientação sexual, eu só não promulguei minha orientação sexual. Era um assunto no qual eu não tocava", disse Cassio. Em seguida, Tas recordou uma frase dita pelo ator em outras entrevistas: "Eu nunca saí do armário porque eu nunca entrei", e o colega reforçou: "Nunca entrei".



fotogaleria

Durante o programa, Cassio também revelou que não ganhou muito dinheiro com o seriado. "Uma coisa que o Castelo (Rá-Tim-Bum) não me deu foi dinheiro. Pra nenhum de nós, você (Tas) sabe muito bem disso. Mas não vou mentir que eu não ganhei dinheiro com o Castelo quando fui fazer o espetáculo no teatro".



Em outro momento, o intérprete de Nino ressaltou a importância da atração naquela geração. "Era um programa que era visto pelas crianças, adolescentes, pelo adultos, pelo modernos, descolados, por todos. Acho que fomos um programa que quebrou padrões para a televisão", opinou. "Furou bolhas", completou Tas.