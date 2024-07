’De Volta aos 15’ ganha pôster e data de estreia da última temporada - Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 19:32 | Atualizado 16/07/2024 19:35

Rio - Nesta terça-feira (16), a Netflix anunciou a data de estreia da terceira e última temporada de "De Volta aos 15". Estrelado por Maisa e Camila Queiroz, a série chega ao catálogo no dia 21 de agosto e agora o público vai acompanhar os personagens na faculdade ao invés do Ensino Médio.

A série é baseada no livro de Bruna Vieira, "De Volta aos 15". E além de Maisa e Camila, que interpretam Anita em diferentes fases, retornam ao elenco João Guilherme, Klara Castanho, Nila, Antônio Carrara, Caio Cabral, Amanda Azevedo, Dora Freind, Lucas Deluti, Bruno Montaleone, Yana Sardenberg, Alice Marcone, Gabriel Stauffer, Breno Ferreira e Livia La Gatto.Já as novidades do novo ano são Larissa Manoela, Juliana Paiva, Faíska, Emira Sophia, Amanda Linhares e Enzo Krieger.