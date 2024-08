Viih Tube exibe barriga de 6 meses - Reprodução / Instagram

Viih Tube exibe barriga de 6 mesesReprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 11:53

Rio - Viih Tube, de 24 anos, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (20) ao exibir o barrigão de seis meses de gestação do segundo filho, Ravi, fruto do relacionamento com o ex-bbb Eliezer. Em uma publicação feita no Instagram Stories, a influenciadora digital mostrou que apostou em um look confortável para comprar o enxoval do bebê.



fotogaleria

"Hoje vamos fazer o enxoval do Ravi, bora", avisou Viih, mostrando toda a empolgação. Como trilha sonora, ela escolheu a música "Tá Escrito", do grupo Revelação.

A influenciadora tem dividido cada momento da gravidez com seus fãs, sempre demonstrando o carinho e a felicidade que a maternidade traz. Vale lembrar que ela e Eliezer já são papais de de Lua, de 1 ano.