Isabelle Nogueira se recupera de ’mau hábito’ que adquiriu no BBB 24 - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 20/08/2024 08:51

Rio - Isabelle Nogueira, de 31 anos, contou que se recuperou do 'mau hábito' que desenvolveu durante o confinamento no BBB 24. A ex-BBB compartilhou nos stories do Instagram, nesta segunda-feira (19), uma foto dos cantos das unhas roídos e outra das mãos sem nenhum machucado, destacando o antes e depois.

"Sempre tive a unha muito forte, resistente, linda, até por conta da minha alimentação que sempre foi saudável. Mas eu adquiri um hábito péssimo no começo do ano, que foi de arrancar as 'pelinhas' que apareciam no canto da unha. E olha como a minha unha estava em junho", contou a cunhã-poranga do Boi Garantido. Em seguida, ela disse que as unhas e cabelos estão mais fortes e saudáveis devido a rotina fora do confinamento.

Isabelle foi até a reta final do reality, ficando no terceiro lugar do pódio. Matteus Amaral, seu atual namorado, ficou em segundo, tornando Davi Brito o campeão da edição.