Gloria Perez abraça Daniella em vídeo feito por inteligência artificialReprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 10:29

Rio - Gloria Perez, de 75 anos, se emocionou com um presente que recebeu de Hidreley Diao, conhecido por usar a inteligência artificial com personalidades que morreram. O profissional criou uma espécie de 'reencontro' entre a autora de novelas e a filha, Daniella Perez, assassinada em dezembro de 1992, por Guilherme de Pádua, seu par romântico na novela "De Corpo e Alma", e pela então mulher dele, Paula Nogueira Peixoto. No vídeo, as duas aparecem lado a lado e depois se abraçam.

"Decidi presentear Glória com um gesto que, para minha alegria, a emocionou profundamente. Este é um lembrete de que, mesmo quando a dor parece imensa, a arte e o amor têm o poder de nos conectar e de nos oferecer conforto. Que possamos sempre encontrar maneiras de manter aqueles que amamos perto de nossos corações, mesmo quando não estão fisicamente conosco", escreveu Hidreley Diao.



A escritora se emocionou com o carinho e respondeu na publicação: "Que emoção! Não consigo parar de ver e de sentir esse abraço", disse.

Em sua última novela 'Travessia' da TV Globo em 2022, Gloria promoveu o encontro virtual de Chiara (Jade Picon) e a mãe Débora (Grazi Massafera), que faleceu no início da trama. A cena foi exibida no último capítulo.