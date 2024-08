Gabriela Medeiros, de ’Renascer’, rebate especulações sobre genitália: ’Desrespeitoso’ - Reprodução / Instagram

Gabriela Medeiros, de ’Renascer’, rebate especulações sobre genitália: ’Desrespeitoso’Reprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 11:42 | Atualizado 20/08/2024 14:01

Rio - Gabriela Medeiros, de 23 anos, que interpreta Buba na novela "Renascer", da TV Globo, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (19) para desabafar sobre especulações de seguidores sobre sua genitália. A atriz, que é transsexual, pediu para que internautas parem de fazer perguntas com relação ao seu corpo, incluindo questionamentos se ela passou por procedimentos cirúrgicos.



Nos stories do Instagram, Gabriela compartilhou uma captura de tela de um comentário de uma seguidora. "Você pretende fazer a cirurgia de resignação sexual? Ou já fez?", indagou uma internauta. Na mesma imagem, aparece a resposta da atriz. "E a noção? Você já operou? Se sim me fala, vou amar saber. Sem noção", disparou a artista.

Em seguida, ela publicou um desabafo. "Galerinha, tem tantas coisas legais para vocês saberem a respeito de mim, além de genitália sexual, que vocês não tem noção! Eu vou muito além disso. Cuidem da genitália de vocês que eu cuido da minha, tá? Isso é um assunto pertinente somente a mim, não sou obrigada a ficar compartilhando isso com vocês, e eu acho desrespeitoso ficarem sempre me fazendo esse tipo de pergunta. Vai mudar o que na vida de vocês? Nada, ué, então pronto. Eu hein. Parem de reduzir minha existência a isso. Eu vou além disso, meu corpo vai além!!! Minha existência por si só vai além", disse a atriz.

A redesignação sexual é o procedimento cirúrgico pelo qual características sexuais ou genitais de nascença de uma pessoa são mudadas para aquelas socialmente associadas ao gênero que ela se identifica. Faz parte, ou não, da transição física de transexuais.