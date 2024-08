Gabi Brandt mostra Henri, de apenas 3 anos, reconhecendo estados brasileiros em mapa - Reprodução de vídeo / Instagram

Gabi Brandt mostra Henri, de apenas 3 anos, reconhecendo estados brasileiros em mapaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 20/08/2024 13:23 | Atualizado 20/08/2024 13:24

Rio - Gabi Brandt mostrou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), um vídeo de seu filho Henri, de apenas 3 anos, lendo e reconhecendo os estados brasileiros enquanto olhava um mapa. O herdeiro é fruto do antigo relacionamento da influenciadora digital com o cantor Saulo Poncio. O ex-casal também é pai de Davi, 4, e Beni, 1.

Assista:

"Gente, vocês que gostavam de ver os vídeos do Henri falando árabe, o Henri tem um novo hobby e agora vou mostrar para vocês", disse a mãe no registro compartilhado no Instagram. Em seguida, Gabi filmou o pequeno jogando no tablet. Na tela, havia um mapa do Brasil e o passatempo consistia em clicar no lugar certo, correspondendo ao nome que aparecia no visor. Além de ler sozinho, a criança reconheceu oito lugares de diferentes regiões do país em pouco mais de um minuto.Logo após, a influenciadora explicou como surgiu esse interesse do filho. "Como eu sei que vocês vão me perguntar, ele começou a se interessar por mapas e estados no geral porque eu dei de presente para ele um 'mapinha' do Brasil de montar, tipo um quebra-cabeças, sendo cada peça um estado. E aí, na hora que eu vi ele já sabia todos. Aí ele pediu para eu baixar um jogo e ele está amando. Com 3 anos de idade", explicou a influenciadora.