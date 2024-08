Kéfera e Bruna Louise - Reprodução de vídeo

Publicado 20/08/2024 07:38

Rio - Kéfera, de 31 anos, participou do "De Frente com Blogueirinha", nesta segunda-feira (19), e abriu o jogo sobre o fim da amizade com Bruna Louise, com quem estrelou a peça "Deixa Eu Te Contar" entre 2014 e 2015. A youtuber contou que a humorista teria se apaixonado por ela.

"Não houve abertura da parte dela para resolver. Não houve, não. Até acho que, talvez, uns dois ou três anos atrás, ainda houve uma tentativa de DM de aproximação. Ela falou algumas coisas que, para mim, meio que fizeram sentido. Eu pensei: 'Hum'. Ela comentou sobre o que sentia em relação a mim na época. Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas", explicou Kéfera.

"Nossa, ela estava apaixonada por você?", quis saber Blogueirinha. "Foi o que tava na DM, mais ou menos o assunto", afirmou a youtuber. "Cara, te mostro depois, mas foi meio que isso… Ela falou algo como 'não sei se eu entendia na época o que eu sentia por você' ou algo desse tipo", completou a influenciadora.

Kéfera ainda comentou que as duas costumavam brincar bastante. "A gente fazia muita brincadeira, nunca maldosa, tipo maldade. Apesar de eu já ter uma noção sobre minha bissexualidade na época com ela, eu não tinha nada. Eu via ela realmente como amiga. Quando ela me contou, foi uma revelação para mim; eu fiquei meio ‘Oh’, porque eu não esperava isso mesmo'".

Após a declaração de Kéfera viralizar, Bruna Louise publicou um meme no Instagram Stories tomando café com Ana Maria Braga. "Amanhã de manhã pessoal! Conto com a audiência de todos!", escreveu.

