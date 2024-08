MC Hariel e Gilberto Gil em gravação de parceria - Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 21:57 | Atualizado 19/08/2024 22:07

Rio - MC Hariel, de 26 anos, celebrou nas redes sociais, neste domingo (18), a parceria que gravou com Gilberto Gil, de 82. O paulista relembrou momentos difíceis, em que foi desacreditado em seguir o sonho de ser cantor e de violência policial onde cresceu, Vila Aurora, em São Paulo. Destacou, também, como, agora, o funk ganhou espaço e que sua vida mudou por meio disso.

"O funk é uma realidade, é uma das maiores potências do Brasil!", exaltou o cantor.

"Uma vez quando eu tinha 16 anos, fui abordado na ponta da favela no meu bairro, o polícia me perguntou o que eu fazia da vida, eu respondi que o meu sonho era ser cantor de funk, ele caiu em gargalhada na minha frente, e disse para mim que meu fim seria numa cadeira de rodas, morto por doenças ou a tiros igual aos que estavam sendo assassinados na época", o MC começou a contar um momento forte que o marcou.

Seguiu dizendo como aquilo o afetou: "Mesmo já conhecendo a maldade, aquele dia eu voltei para casa me sentindo muito mal, mesmo não sendo do crime, mesmo sendo só uma criança na época, nunca consegui entender o ódio gratuito que é depositado por muitos por simplesmente ser o que nós somos".

Mas a vida do funkeiro mudou. "Hoje mais de 10 anos se passaram muita coisa aconteceu, muito suor escorreu, o trabalho me edificou o que eu sou hoje", refletiu. Ele fez questão de enfatizar o papel da música nessa mudança: "Várias gerações viveram e morreram pra esse movimento estar do jeito que está hoje".

Então, destacou a participação de Gil neste momento de sua carreira: "Recebendo um dos maiores artistas da história desse país para faixa de abertura no meu próximo trabalho, enche meu coração de felicidade, de orgulho e de força de vontade e de inspiração pra continuar na nossa linhagem, porque já faz tempo que nós estamos nessa missão, mas ela não tá nem na metade!".

Por fim, agradeceu ao baiano: "Muito obrigado, Gilberto Gil, sua presença é a realização de um sonho, e um mais que um marco na minha carreira, é um grande recado de Deus para minha vida… obrigado pelo respeito, carinho e seriedade!". E deixou um recado para os internautas: "Daqui a alguns dias nosso som tá no mundo".

Nos comentários da publicação no Instagram, fãs e outros artistas comemoraram. "Rei", afirmou o cantor Djonga. "Monstro!", elogiou o ator José Victor Pires. "O funk veio para mudar histórias", declarou uma seguidora.