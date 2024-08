Deborah Secco - Reprodução - Canal Viva

Deborah SeccoReprodução - Canal Viva

Publicado 19/08/2024 20:18 | Atualizado 20/08/2024 07:41

Rio - Na estreia da nova temporada do "Dois Em Cena", comandado por Marisa Orth, Deborah Secco fez uma revelação inesperada sobre sua experiência com cenas de beijo. Durante uma conversa descontraída, a atriz afirmou: "Nunca dei beijo sem língua e sempre fui retribuída." A declaração de Deborah chamou a atenção e arrancou risadas da colega Valentina Herszage e da apresentadora.

Quando o tema se voltou para as cenas mais sensuais, Deborah foi direta ao afirmar que sempre lidou bem com elas. "Sempre tirei bem as cenas de sexo", comentou. Em contraste, Valentina Herszage revelou que ainda não teve experiência com cenas desse tipo: "Nunca fiz cenas sensuais."