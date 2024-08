Bianca Andrade, a ’Boca Rosa’, cozinha com filho e faz reflexões - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade, a ’Boca Rosa’, cozinha com filho e faz reflexõesReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 19:19 | Atualizado 19/08/2024 19:27

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, compartilhou na redes sociais, nesta segunda-feira (19), um vídeo fazendo panquecas com seu filho, Cris, de 3 anos, e expôs reflexões. "Não só de panqueca falaremos hoje. Como é que você está se sentindo hoje?", disse. A empresária destacou o quanto aprende com o pequeno, especialmente sobre "viver o momento presente".

"Quando você é mãe de alguém e vai ensiná-lo sobre as emoções, quem acaba aprendendo é você", escreveu na legenda do Instagram.

A influenciadora e o filho fizeram massa de panqueca e café, enquanto ela conversava com ele sobre emoções e sentimentos, citando o filme "Divertidamente", que assistiram juntos. Ela contou: "A gente quando está na terapia, acaba falando muito do passado, do que a gente viveu ou do futuro. E o hoje?". Em seguida, Cris a interrompeu, pedindo o ovo para pôr na tigela em que preparava a receita. Bianca usou o momento para mostrar que ele estava vivendo o presente e ela, não.

"Ele me ensina muito sobre viver o momento presente, porque, se tem um 'bichinho' que é presente, é criança", apontou a "Boca Rosa". E complementou: "Eles estão sempre envolvidos no que estão fazendo. Ele estão sempre concentrados e focados no agora".

Ao final da gravação, Cris pediu parar ver algo em outro cômodo e, então, apareceu escrito na tela: "Tive que parar de gravar o vídeo para viver o momento presente. E é isso que ele me ensina todos os dias. Quando acho que vou ensinar algo, é ele que me ensina".

Nos comentários, os seguidores se derreteram com mãe e filho. "Para mim esse é o maior aprendizado da maternidade: estar no presente! Seguido de 'você não tem controle de nada' haha", afirmou uma. "Dá vontade de ter um filho por dia assistindo esse vídeo", disse outro. "Ana Maria Braga e louro José estão diferentes", brincou mais uma.