Bruna Marquezine curte festa junina e dá beijão em João GuilhermeReprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 23:02

Rio - Bruna Marquezine assumiu de vez o romance com João Guilherme. Após serem flagrados diversas vezes juntos e até publicarem alguns cliques sem deixar explícito a presença um do outro, a atriz compartilhou uma foto beijando o ator em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira (19).

No post, Bruna expressou o seu amor por festas juninas e toda esta tradição. "A gente precisa normalizar festa junina todo mês", escreveu ela na publicação que reúne diversos cliques em uma celebração típica, incluindo um beijão em João Guilherme.

Nos comentários, os internautas comemoraram a foto dos pombinhos e, claro, não deixaram de elogiar a beleza de Bruna. "Veio aí, meus amores!", brincou a influenciadora Rafa Uccman. "Eu fico tão feliz te vendo leve assim! Que sua vida seja sempre assim, leve!", desejou um perfil. "A internet surtou e não foi a toa. Estava esperando por essa foto", riu outro.