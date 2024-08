Apresentador falou sobre um ditado que ouviu do empresário - Reprodução / Instagram

Apresentador falou sobre um ditado que ouviu do empresárioReprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 16:20 | Atualizado 20/08/2024 18:42

Rio - Celso Portiolli, 57 anos, fez uma reflexão após a morte de Silvio Santos, que faleceu no sábado (17). No vídeo, o apresentador do Domingo Legal do SBT citou as coincidências da vida.



"O ditado que eu ouvi da boca dele foi que 'coincidências são pequenos milagres em que Deus prefere não aparecer'. E são muitas coincidências que agora começo a ver: o Silvio, tinha um dente quebrado, e eu também tinha um dente quebrado. Incrível, né? Eu, nasci e morei, na rua Mem de Sá. Eu não sabia, passou no documentário, que ele também morou na rua Mem de Sá, não no mesmo estado, mas o nome da rua é o mesmo.

E mais uma coisa que comentaram nas redes sociais, que me chamou a atenção, é que Senor Abravanel, tem a mesma quantidade de letras que Celso Portiolli. Incrível, né? Incrível! O da rua eu não acreditei! Enfim... coincidências", disse ele na gravação.

Na legenda da publicação Celso escreveu: "Às vezes, a vida nos prega umas peças engraçadas, e eu não poderia deixar de compartilhar essas coincidências com o lendário Silvio Santos."

O dono do baú morreu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de complicações de uma pneumonia, provocada pela influenza (H1N1). O comunicador deixou a esposa, Íris Abravanel e seis filhas. Cíntia Abravanel (61), Silvia Abravanel (53), Daniela Beyruti (48), Patrícia Abravanel (46), Rebeca Abravanel (43) e Renata Abravanel (39).