William Bonner usa filtro de aplicativo e surge com aparência mais envelhecida em rede socialReprodução do Instagram

Publicado 19/08/2024 13:54

Rio - William Bonner, de 60 anos, atualizou os fãs, nesta segunda-feira (19), sobre seu estado de saúde após ser diagnosticado com Covid-19. Afastado do "Jornal Nacional", da TV Globo, o jornalista brincou com os seguidores do Instagram ao publicar uma foto em que aparece com a aparência mais velha - com a ajuda de um filtro - e disse que está se sentindo bem melhor.

"Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor", escreveu ele na legenda. Os internautas reagiram com bom-humor. "Quantos dias não aparece no JN? Faz 84 anos", brincou um usuário da rede social. "Cid Moreira, é você?", quis saber outro. "Amamos de qualquer jeito. Melhoras", declarou uma terceira pessoa.

Bonner compartilhou o diagnóstico de covid-19 com os admiradores na última quinta-feira (15). Ele, no entanto, não havia dado detalhes sobre seu estado de saúde, apenas usou um emoji com máscara de proteção na legenda da publicação. O apresentador já havia contraído a doença em julho de 2022, tendo apenas sintomas leves e boa recuperação.