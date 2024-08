Deborah Evelyn e o marido Detlev Schneider - reprodução Instagram

Publicado 19/08/2024 14:03

Rio - Nesta segunda-feira (19), Deborah Evelyn relembrou momentos com o marido, Detlev Schneider, falecido em 2023. A atriz compartilhou um vídeo em suas redes sociais, onde expressou que ainda se sente um ano depois de estar perdida. “Um ano... e a saudade só aumenta, saudade, saudade, saudade... Se você não fizer isso conigo todo dia, ara eu não vou parar”, escreveu. Deborah finalizou a homenagem com uma declaração em alemão: “Ich liebe dich für ewig mein Schatz”, que significa “Eu te amo para sempre, minha querida”.

A postagem de Deborah incluía amigos e colegas de trabalho. Miguel Falabella mandou uma mensagem de amor: "Minha flor! Muitos beijos, amada!" Claudia Abreu também oferece seu apoio: “Ah, meu querido... Estamos juntos”. Carolina Dieckmann completou: “Um beijo imenso e carinhoso em você.”

Relacionamento discreto e à distância