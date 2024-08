Ivete Sangalo apoia Preta Gil, que retorno ao tratamento contra o câncer - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo apoia Preta Gil, que retorno ao tratamento contra o câncerReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 21:58 | Atualizado 23/08/2024 22:01

"Nosso amor, Deus está no comando de todas as coisas, minha Preta Gil. Estou ao seu lado junto com milhares e milhares que te amam demais", desejou a cantora axé.

fotogaleria

Preta falou sobre o retorno ao acompanhamento médico em um comunicado: "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta".

Nos comentários, os internautas se emocionaram e ansiaram pela melhora da artista. "A gente está tão, tão na torcida por ela! Vibrando só coisas boas", desejou uma. "A cura já é uma certeza!", exclamou outra. "Todas as energias positivas para a recuperação plena de Pretoca", escreveu mais uma.