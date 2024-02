Lucy Alves e Indira Nascimento - Reprodução do Instagram

Lucy Alves e Indira NascimentoReprodução do Instagram

Publicado 26/02/2024 09:22

Rio - Lucy Alves, de 37 anos, e Indira Nascimento, de 33, apareceram no maior clima de romance em um clique publicado pela paraibana no Instagram, neste domingo. Na imagem, as duas, que assumiram o namoro no Carnaval, aparecem se beijando em uma praia.

fotogaleria

Nos comentários, amigos de Lucy e Indira, que interpretaram Brisa e Laís, respectivamente, em "Travessia", da TV Globo, elogiaram as atrizes. "Viva o amor", escreveu Camila Pitanga. "Felicidades sempre", afirmou Thaynara OG. "Casal lindo", disse Drica Moares. "Tão maravilhoso e necessário esse encontro!! Admiro gigante as duas! Muito feliz por vocês", declarou Aline Borges.