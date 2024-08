Jennifer Lopez e Ben Affleck não teriam feito acordo pré-nupcial, segundo site - Reprodução

Jennifer Lopez e Ben Affleck não teriam feito acordo pré-nupcial, segundo site

Publicado 21/08/2024 13:09 | Atualizado 21/08/2024 13:17

Após meses de rumores, Jennifer Lopez pediu o divórcio de Ben Affleck, dois anos após os astros de Hollywood se casarem, em julho de 2022. A atriz apresentou os documentos no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, e abriu o processo "pro per", ou seja, sozinha, sem representantes legais. É o que afirma o site "TMZ", em publicação desta terça-feira (20).

Ainda segundo o texto, fontes do portal dizem que não foi feito um acordo pré-nupcial. A própria Lopez não assume se há a existência de um em sua papelada. Isso significa que qualquer ganho conquistado pelo casal no período em que estiveram juntos seria de propriedade comum.

Vale lembrar que neste tempo, Affleck estrelou os filmes "Air" e "Hypnotic – Ameaça Invisível" e produziu "Os Provocadores", enquanto sua agora ex-mulher participou dos longas "Casamento Armado", "A Mãe" e "This Is Me... Now: Uma História de Amor".

Meses de desgaste

No final do último mês de julho, a revista "Daily Mail" já havia revelado que Ben Affleck e Jennifer Lopez estavam no processo final de divórcio , em um relacionamento que enfrentou crises nos últimos meses.

Boatos sobre a separação do casal começaram a surgir no início do ano. Os fãs já haviam notado a falta de aparições públicas dos dois juntos. A ausência de Ben no Met Gala de 6 de maio, em que Jennifer foi co-presidente, intensificou as especulações. "É deprimente que Ben não tenha encontrado tempo ou disposição para estar lá e apoiar Jennifer", revelou uma fonte na época, alimentando ainda mais crise.

Apesar de Ben justificar sua ausência no evento devido às filmagens de "The Accountant 2", outras fontes afirmaram que o verdadeiro motivo era o estado do casamento. A revista "In Touch" relatou que, desde então, o casal não fez esforços para uma reconciliação.

O que selou a separação para o público foi a venda da casa de 68 milhões de dólares em Beverly Hills e a compra de uma nova mansão por Ben em Pacific Palisades, em julho.