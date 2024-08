Angélica e Xuxa Meneghel se enfrentam neste domingo(25) na Batalha do Lip Sync - Reprodução / Instagram

Angélica e Xuxa Meneghel se enfrentam neste domingo(25) na Batalha do Lip Sync Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 12:16 | Atualizado 23/08/2024 12:19

Rio -Angelica, de 50 anos, publicou diversas fotos ao lado de Xuxa Meneghel, de 61, nesta sexta-feira (23), no Instagram, para mostrar o laço de amizade entre as duas. Neste domingo, as apresentadoras vão participar do "Domingão com Huck", no quadro "Batalha do Lip Sync", um desafio de dublagem e com apresentações dignas das maiores estrelas da música.



fotogaleria

Na legenda, a mulher de Luciano Huck escreveu: "Nos bastidores com minha miglez (sic). Preparando algo que vai deixar todo mundo de queixo caído! O quadro 'Lip Sync' estreia esse domingo no domingão, e mal podemos esperar para vocês assistirem! Vai ser simplesmente incrível! Vocês não perdem por esperar".



Os internautas logo comentaram: "Eu nunca vou acostumar de ver vocês duas juntinhas assim! Muito amor, escreveu o influenciador Hugo Gloss." Outros disseram: "Lindas, adoro poder torcer pelas duas, podia dar empate né", "Amo essa amizade."