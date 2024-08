Mulher de Zé Neto, Natália Toscano recebe críticas após cantor anunciar afastamento dos palcos para tratar depressão e síndrome do pânico - Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 09:54

Rio - Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, recebeu críticas nas redes sociais após o marido anunciar que ficará afastado dos palcos por 90 dias para tratar questões de saúde . O motivo dos ataques foi porque, momentos antes do comunicado ser divulgado, a influenciadora digital publicou registros em que posou sorridente divulgando uma marca de roupas.

"Aff, o marido com depressão e essa mulher só sabe postar foto", disse um usuário do Instagram. "Como está o Zé?", indagou um seguidor. "Que isso... Seu marido com [síndrome do] pânico e você nesse aparecimento. Para... e vem falar de Deus... para... triste que você continue se aparecendo. Aliás, se colocando na mídia", disparou uma terceira pessoa.Alguns seguidores defenderam a influenciadora. "Gente, é o trabalho dela. Natália, força pra vocês! Tantas críticas, mas ela tem que cuidar da família pelos dois agora", disse uma usuária das redes sociais. "Meu Deus, quanta ignorância das pessoas! A moça está trabalhando! Coisa que pessoas amargas com esses tipos de comentários deveria estar fazendo também", comentou mais uma.A dupla Zé Neto & Cristiano anunciou, nesta quinta-feira (22), que suspendeu a agenda de shows por três meses. No comunicado publicado nas redes sociais dos artistas, eles disseram que Zé Neto passará por um tratamento para depressão e síndrome aguda de pânico.