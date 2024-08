Mel Maia e seu namorado, João Maria - Reprodução / Instagram

Mel Maia e seu namorado, João Maria Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 22:12 | Atualizado 22/08/2024 22:15

Rio - O surfista português João Maria Pereira, de 19 anos, namorado de Mel Maia, de 20, abriu a sua caixinha de perguntas no stories do Instagram, nesta quinta-feira (22), para interagir com seus seguidores e acabou falando sobre o relacionamento com a atriz.

O jovem foi questionado sobre o namoro com Mel e ele garantiu que eles seguem juntos. "99% das perguntas que aparecem aqui é se eu e a Mel estamos juntos. Sim, estamos juntos. Ela acabou de vir para Portugal. Vamos estar juntos outra vez, eu vou para o Brasil. Simplesmente não podemos estar juntos o ano todo porque temos vidas diferentes e coisas diferentes para fazer. Eu não posso estar no Brasil o ano todo e ela também não pode estar em Portugal o ano todo", explicou.

Sobre os planos para se casar, ele acredita que sejam muitos novos para pensar nisso. "Pergunta difícil... tenho 19 anos, a Mel tem 20. Um dia vai acontecer, somos muito novos. Não é para agora".



João ainda descreveu a amada em uma palavra. "Tudo", disse ele, que também foi elogiado pela atriz. "Por que você é gato assim?", perguntou ela, que foi exposta pelo surfista.