Sophie Charlotte abre álbum de fotos de passeio de barco com elenco de ’Renascer’Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 20:04

Rio - Sophie Charlotte usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos do passeio que fez recentemente com o elenco de "Renascer", da TV Globo. Nesta quinta-feira (22), a atriz publicou no Instagram uma sequência de clique do dia e celebrou a parceria com os outros atores.

"#TBT de Um dia pra ficar na memória ! Jequitibarco de celebração desse trabalho que me trouxe tanta alegria e tantas pessoas incríveis", escreveu ela na legenda do post, que recebeu uma chuva de comentários com elogios dos internautas sobre a novela.

"Nossa, amei te ver de vilã e desfilando em cada cômodo, maravilhosa, perfeita!", elogiou um perfil. "E nós aqui, os fãs, sofrendo com a despedida", riu outro. "Já estou ficando triste que não vou assistir mais vocês", lamentou um terceiro sobre o fim de "Renascer". "Que lindo de ver toda essa celebração!", disse mais um.