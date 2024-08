João Gomes e Ary Mirelle encantam ao levarem filho na Disney pela primeira vez - Reprodução / Instagram

João Gomes e Ary Mirelle encantam ao levarem filho na Disney pela primeira vez Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 17:03

Rio - João Gomes e a mulher, Ary Mirelle, estão aproveitando a primeira viagem internacional ao lado do filho Jorge, de 7 meses. A família foi para Paris, na França e conheceram o parque da Disney na Europa. Nas redes sociais, o casal abriu um álbum de fotos do passeio.

fotogaleria

O cantor e a influenciadora foram em uma montanha-russa e relataram como foi a experiência. "Ary fechou os olhos durante o tempo todinho. E me trouxe por que? Negócio bom da peste, é igual andar a cavalo", disse João. "Ave Maria, eu só pensava no meu filho", brincou Ary.Nos comentários da publicação, internautas ficaram encantados com a família. "Essa família parece que saiu de um conto de fadas", elogiou a fã. "A Jorge lindo, está amando o passeio", disse mais uma. "Fico muito feliz com a felicidade de vocês", afirmou outra. "Merecem toda felicidade do mundo", desejou a seguidora.