Andrea Guimarães mostra preparativos da festa de 15 anos de Rafa Justus: Nunca viram nada igualReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 22/08/2024 12:47 | Atualizado 22/08/2024 12:48

Rio - A decoradora Andrea Guimarães mostrou os preparativos da festa de 15 anos de Rafaella Justus, nesta quinta-feira (22). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que a celebração é um projeto 'cinematográfico' e que 'ninguém viu nada igual'. A adolescente, fruto do antigo relacionamento do empresário Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro, fez aniversário em 21 de julho, mas a comemoração será dia 30 de agosto.



"Última visita técnica da festa da Rafa, que está completando 15 anos. A gente está ansioso, porque é um projeto cinematográfico. A gente está com uma equipe de peso. É uma produção que vocês nunca viram nada igual. Então aguardem. Vão ser realmente três dias de produção e estamos alinhando todos os detalhes para essa festa ser impecável", contou Andrea. Nas imagens, foi mostrado o local onde será a celebração.

Ela também foi a responsável pela decoração da festa de Manuella , irmã da debutante. A pequena, que completou 5 anos em junho deste ano, é fruto do casamento de Ticiane com o jornalista Cesar Tralli. Recentemente, Andrea também foi a responsável pela organização das celebrações dos filhos das cantoras Wanessa, Simone Mendes e Tays Reis.