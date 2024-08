Luan Pereira participa da gravação do DVD de Diego e Arnaldo - Araújo / Agnews

Publicado 22/08/2024 08:59

Rio - Luan Pereira, de 21 anos, participou da gravação do DVD de Diego e Arnaldo, no Vila Country, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (21), após receber liberação médica. O cantor ficou afastado de suas atividades após passar mal e encerrar o show antes do previsto no Festival de Barretos, na última semana.