Jaquelline Grohalski dá resposta afiada ao ex-namorado, Lucas Souza - Reprodução / Instagram

Jaquelline Grohalski dá resposta afiada ao ex-namorado, Lucas SouzaReprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 19:52 | Atualizado 22/08/2024 19:58

Rio - Jaquelline Grohalski rebateu um comentário feito por seu ex-namorado, Lucas Souza, nas redes sociais. O militar fez um post no X, antigo Twitter, falando que tinha sido chamado para participar do reality "De Férias com o Ex".

fotogaleria

"O De Férias com Ex me chamou para participar do programa, eu fiquei só imaginando o povo saindo do mar, imagine o quebra pau", escreveu Lucas, que já foi casado com Jojo Toddynho e namorou Jaquelline



Logo, a influenciadora deixou uma resposta afiada ao ex: "Eu não sei se dou risada ou se tenho pena, só pode tá sem conteúdo mesmo". "O De Férias com Ex me chamou para participar do programa, eu fiquei só imaginando o povo saindo do mar, imagine o quebra pau", escreveu Lucas, que já foi casado com Jojo Toddynho e namorou JaquellineLogo, a influenciadora deixou uma resposta afiada ao ex: "Eu não sei se dou risada ou se tenho pena, só pode tá sem conteúdo mesmo".

Após a polêmica, Lucas apagou a publicação e afirmou que tudo não passava de uma brincadeira. "Galerinha exclui o post antigo, o intuito dele era para apenas para descontrair mesmo".



O casal terminou em abril deste ano, após sete meses de namoro. "A gente não namora mais, mas a gente é amigo… ele terminou comigo", disse ela, na época.