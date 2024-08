Rafaella Santos e sua sobrinha, Helena, fruto da relação de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução / Instagram

Rafaella Santos e sua sobrinha, Helena, fruto da relação de Neymar e Amanda KimberllyReprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 17:47 | Atualizado 22/08/2024 17:50

Rio - Rafaella Santos, de 28 anos, irmã de Neymar, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (22), um clique agarradinha com sua sobrinha e afilhada, Helena. A bebê é filha do jogador com Amanda Kimberlly.