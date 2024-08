Pietra Benelli e a namorada Bibi Lopes - reprodução Instagram

Pietra Benelli e a namorada Bibi Lopesreprodução Instagram

Publicado 22/08/2024 16:47

Rio - Nesta quinta-feira (22), Pyetra Benelli, filha da cantora Simony, completou 18 anos. A data especial foi marcada por uma declaração pública de amor da namorada, Bibi Lopes.

Bibi não deixou a data passar em branco e fez uma publicação no Stories do Instagram. "Feliz aniversário, amor da minha vida. Hoje é, sem dúvidas, o seu dia, pequena, e espero que você continue sendo essa mulher incrível, maravilhosa e perfeita que eu amo ter ao meu lado", escreveu.

Além das palavras, Lopes também publicou um vídeo romântico, onde as duas aparecem em um momento divertido. No vídeo, uma monta nas costas da outra, rodopiam juntas até o boné de uma delas cair. O registro foi complementado com diversas fotos do casal. Em sua mensagem, Bibi fez questão de frisar a felicidade de estar ao lado de Pyetra. “Te desejo as coisas mais lindas e puras desse universo. Você merece tudo e muito mais, minha princesa, e que você seja muito feliz na sua vida. Dividir a minha vida com você foi e sempre será a minha melhor escolha. Te amo com todo o meu coração. Feliz vida, amor”.