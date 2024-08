Nadja Haddad celebra recuperação do filho recém-nascido, José - Reprodução de vídeo / X

Publicado 22/08/2024 11:38

Rio - Nadja Haddad, de 43 anos, celebrou a recuperação do filho, José, de quase quatro meses. Em uma publicação no X, antigo Twitter, na manhã desta quinta-feira (22), a apresentadora compartilhou um vídeo segurando o bebê nos braços e agradeceu o apoio dos seguidores.



"Após o susto que tomamos há algumas semanas, José foi extubado e voltou para o meu colinho! Só Deus sabe o quanto eu sonhei para poder fazer isso novamente! Obrigado pelas orações de todos vocês… Todo tempo Deus é bom! Aos poucos estamos voltando a sorrir", escreveu a apresentadora na legenda. No registro, ela está usando máscara enquanto abraça o filho.

Nos comentários da publicação, internautas enviaram mensagens comemorando a notícia. "Que benção! Feliz por você", disse uma usuária do X. "Que benção, Nadja! Siga firme", expressou outra pessoa.



José nasceu prematuro, em 25 de abril, e desde então está internado em uma UTI neonatal. Em 31 de julho, a apresentadora contou que viveu 'momentos desafiadores' após o bebê passar por uma cirurgia de urgência . A artista deu à luz aos seis meses de gestação, aos gêmeos: José e Antonio. No Dia das Mães, a apresentadora revelou que um dos bebês, o Antonio, não resistiu.