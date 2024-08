Grávida, Duda Reis fica doente e atualiza quadro de saúde: ’Preciso me cuidar’ - Reprodução / Instagram

Grávida, Duda Reis fica doente e atualiza quadro de saúde: ’Preciso me cuidar’Reprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 08:41

Rio - Grávida da primeira filha, Duda Reis, de 23 anos, contou nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), que não estava se sentindo bem. Após ir ao médico, a influenciadora digital descobriu que está com sinusite e otite avançadas, e terá que redobrar os cuidados com a saúde.



"Mamãe não está nada bem. Sinusite piorando muito e com uma enxaqueca que nunca tive! Vou à otorrino, hoje fico bem off, preciso me cuidar. Me desejem melhoras", escreveu a Duda nos stories do Instagram.