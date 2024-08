Marcelo Bimbi e o governador do Acre, Gladson Cameli - Reprodução do Instagram

Marcelo Bimbi e o governador do Acre, Gladson CameliReprodução do Instagram

Publicado 22/08/2024 08:39 | Atualizado 22/08/2024 11:06

Rio - Marcelo Bimbi, de 39 anos, disse que teve o Instagram hackeado após uma série de graves acusações contra o governador do Acre, Gladson Cameli, serem publicadas em seu perfil pessoal, nesta quarta-feira (21). O ex-marido de Nicole Bahls negou que teria dito que foi "bolinado" e ameaçado pelo político e esclareceu que está tomando as medidas legais em relação ao caso.

fotogaleria

"Venho publicamente prestar minha irrestrita solidariedade ao governador Gladson Cameli em razão dos ataques absurdamente atribuídos a mim em minha conta pessoal do Instagram. Quero esclarecer que fui alvo de um ataque hacker por alguém que desconheço e contra quem estou prestando queixa, e espero que seja exemplarmente punido e enquadrado no rigor da lei de crimes cibernéticos, conforme o meu desejo expressado às autoridades em queixa crime na delegacia de polícia", informa a nota.



"O governador é um amigo de longa data que estimo e, a quem sou grato por ter me estendido a mão em momentos difíceis da minha vida, pessoal e profissional, não merecendo tamanho desrespeito e citações caluniosas como se viu. Meus respeitos aos amigos igualmente consternados e aos conterrâneos do meu Acre, tão bem representados por um homem honrado que tem desempenhado seu ofício com retidão enquanto pai de família e figura pública", completa.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcelo Bimbi (@marcelobimbioficial)



Entenda

Gladson Cameli foi acusado de abuso e ameaça em postagens feitas no Instagram Stories de Bimbi durante a manhã desta quarta. "Sabem o que o governador do Acre fazia comigo?...Eu fui 'bolinado' pelo governador do Acre. Ninguém acredita. Mandaram uma mensagem que vão me matar. Parabéns à democracia", dizia uma delas.



Em outra, o político foi marcado e confrontado. "Confessa que não me estuprou?...O senhor comia o 'vulgo' 'roxin'. Uma vez o senhor me levou para seu apartamento em Brasília, e me abusou. Vou provar". Momentos depois, o influenciador teria dito que estava em perigo. "Preciso de ajuda! Esse governador do Acre, com seus capangas, vai me pegar", declarou. "Continuo recebendo ameaças. Governador, abusador. Não tenho medo e irei provar. Ele sabe, não adianta me ameaçar", disparou.



Até a Polícia Federal foi marcada na divulgação de um suposto print de uma conversa entre Bimbi e o governador.

Por fim, o modelo supostamente informou que estava a caminho de Brasília para resolver o assunto. "Acredito em todo Judiciário". Ele ainda teria escrito: "Vou dormir em paz. Esperando você, 'gayvernador', com seus capangas. Senhor Gladson, você me usou como uma mulher. Teus amigos, inclusive um me ofereceu R$ 13 mil para matar a irmã dele. Ou o senhor manda me matar, ou vou resolver".

Depois das acusações, Gladson publicou um comunicado feito pela equipe em sua rede social e disse que ia resolver o caso na Justiça. "O governador Gladson Cameli preza pela democracia e pelo direito de todo cidadão expressar seus questionamentos à sua gestão no governo do Acre. Como homem público, sempre respeitou e sempre respeitará o contraditório", informa um trecho da nota.



"Isso, porém, não dá direito a quem quer seja fazer ataques a sua honra. Cada acusação a sua honra, acusações infundadas de suposta perseguição ou ilação sobre fatos desta natureza, serão respondidas no âmbito jurídico específico, com instauração de inquérito policial para a devida investigação, além das ações criminais e cíveis no âmbito da justiça estadual", concluiu.