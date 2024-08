Fábio Assunção durante o podcast Podpah - Reprodução de vídeo

Publicado 22/08/2024 07:39

Rio - Fábio Assunção, de 53 anos, falou sobre a amizade com Fernanda Montenegro, de 94, durante entrevista ao podcast "PodPah", comandado por Igão e Mítico, nesta quarta-feira (21). O ator revelou que troca mensagens com a veterana em um aplicativo de mensagens e pede conselhos a ela.

"Fernandona! 94 anos. Confesso aqui que tenho privilégio de trocar zaps com Fernandona. Ela me deixa áudios, eu deixo áudio. Trocando ideia sobre trabalho, estava no 'Motel Destino', o filme, várias vezes liguei para ela. Nesses tempos agora, a gente está todo mundo junto", contou o artista.



Ele também citou sua preparação para o filme "Motel Destino", em que interpreta Elias, um homem perigoso e cheio de camadas. "No meio do ano passado, para o filme, eu só tomava café da manhã com suplemento e ficava o dia inteiro em jejum. Não foi muito saudável, mas achava que essa figura confinada devia ser mais mirrada. Eu que entendi isso e bati bola com o diretor (Karim Aïnouz)".

Nas horas vagas, Fábio disse que gosta de ficar em casa. "Amo ficar em casa resolvendo minhas coisas, apagando aplicativos que não uso. Eles te servem por dois dias e quando se dá conta, está assinando por sete anos", conta, aos risos. Sobre redes sociais, ele comenta que prefere usar como ferramenta de trabalho. "Tenho preguiça de redes sociais. Antigamente eu tinha a sensação que falava com um grupo de pessoas e hoje não sei com quem estou falando. Hoje mostro conteúdo de trabalho e tento ser mais coeso. Posto mais pelo profissional. Procuro sempre ser afetivo nas redes sociais, não sou hostil. Tenho respeito enorme por quem lê".