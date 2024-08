Anitta aproveita o momento em família, após curtir férias na Europa - reprodução

Publicado 22/08/2024 20:35

Rio - Anitta voltou ao Brasil após um período de férias na Europa e logo deixou claro seu apego ao Rio de Janeiro. Na quarta-feira (22), a cantora publicou uma foto nos Stories do Instagram, onde aparece sentada no colo de sua mãe, Miriam Macedo.

Anitta compartilhou com seus seguidores o quanto sente falta de morar no Rio de Janeiro. Além da foto com sua mãe, a artista confessou em um post no X: "Sempre que eu venho pro Rio dá vontade de largar tudo e voltar a morar aqui". O desabafo de Anitta deixa claro que mesmo com sua carreira internacional em ascensão, o coração ate mais forte em solo carioca.