Gabriela Duarte participa do canal GiMi - Reproduçãode vídeo

Gabriela Duarte participa do canal GiMiReproduçãode vídeo

Publicado 22/08/2024 10:32 | Atualizado 22/08/2024 10:44

Rio - Gabriela Duarte, de 50 anos, revelou que foi afetada pelo posicionamento político da mãe, Regina Duarte, que teve uma breve passagem pela Secretaria Especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2019. A artista disse, em entrevista ao canal do YouTube GiMi, que respeita as opiniões da matriarca, mas prefere se manter mais discreta em relação a alguns assuntos.

fotogaleria

"Afetou em vários lugares, porque somos pessoas públicas. Ela tomou um posicionamento. Eu respeito, ela tem todo o direito... Tem uma diferença de posicionamento. Ela se posicionou ou se posiciona até hoje de um jeito, que não faço da mesma forma. Afeta. São coisas que geram ruídos complicados", disse a atriz.

"É mais fácil você colocar tudo no mesmo saco. Coloca, fecha e tudo bem. É mais fácil agir dessa forma. E não é dessa forma...Do mesmo jeito que não sou um bloquinho familiar, que ando, ajo, penso igual minha mãe, meu pai. Não quero que os meus filhos sejam assim. Quero que eles tenham ideias próprias, identidade fortalecida e que cada um responda por si", destacou.

Em outro momento, Gabriela também comentou a cobrança que recebe para falar de temas que não são relacionados ao seu ofício. "É angustiante. Ninguém é obrigado a nada. Me sinto no meu direito. Quando quis falar, sempre tomei muito cuidado e prestei muita atenção, porque entendo a responsabilidade de falar para tantas pessoas...Teve uma época em que me chamaram de 'isentona'. É um direito que a pessoa pode exercer de não poder se manifestar sobre tudo. Sou uma atriz, não uma especialista em medicina para falar sobre pandemia, geopolítica para falar das guerras… Não ocupo e não quero ocupar esse lugar. Deixo esse espaço para quem é de direito".

Por fim, ela destacou que prefere manter a vida pessoal longe dos holofotes. "Sempre fui reservada, pela forma como cresci. Sempre tive muita atenção pública, direta ou indiretamente. Isso me fez ficar na minha, viver minha vida. Dou muito valor à minha vida pessoal e particular. Tenho meu ciclo social que divido o que eu quiser dividir. Esse ciclo existe, não estou ali quieta, muda, morta no meu lugar".

Confira: