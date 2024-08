Ana Hickmann chora durante cerimônia em homenagem a Maria da Penha - Leo Franco/ Agnews

Publicado 21/08/2024 22:34

Rio - Ana Hickmann se emocionou nesta quarta-feira (21) durante a celebração dos 18 anos da Lei Maria da Penha, que prevê o combate à violência doméstica. A farmacêutica Maria da Penha, que dá nome à lei, foi homenageada na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, em uma cerimônia que contou com a presença de Thelma Assis, Erika Hilton e outras personalidades.

No stories do Instagram, Ana agradeceu o trabalho da ativista. "Penha, sou muito grata a você! Você merece todas as homenagens do mundo", escreveu.No evento, a apresentadora, que denunciou o ex-marido, Alexandre Correa, por agressão no ano passado, participou de um momento solene ao entregar um buquê de flores a Maria da Penha, que recebeu o título de doutora honoris causa.