Nahim e Andreia Andrade - Reprodução do Instagram

Nahim e Andreia AndradeReprodução do Instagram

Publicado 21/08/2024 19:16

Rio - Andreia de Andrade, ex-mulher de Nahim, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (21), para explicar o motivo do segredo de justiça imposto no laudo que define a causa da morte do cantor, que foi encontrado morto em casa há dois meses.

fotogaleria

Nos Stories, do Instagram, Andreia revelou que chegou a pedir a queda do sigilo, mas que o juiz resolveu mantê-lo. "Referente o laudo do Nahim: eu pedi segredo de justiça para que o laudo ficasse preservado até que se findasse o processo, toda a situação, porque tudo é um processo, um trâmite", iniciou ela.

"Pois bem, saiu o resultado, saiu tudo, está tudo certo. E eu pedi para que fosse retirado esse segredo de justiça. Porém, o juiz indeferiu a retirada do segredo de justiça para preservar a imagem do Nahim, para preservar a investigação, para dar-se a conclusão ao laudo. E até aí tudo bem, sem nenhum problema", disse.

Em seguida, a influenciadora contou que Noelle, filha mais velha de Nahim, contratou o advogado que defendeu o cantor em 2019, quando ele chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva contra a ex-mulher Sandra Pandolfi, mãe de Noelle, para tentar ter acesso ao processo.

"Eu tomei conhecimento que a filha do Nahim, a filha a qual ele tem dois netos, que impediu ele de conhecer os netos, contratou nada mais, nada menos, que o advogado que o defendeu, quando ele foi preso contra a mãe dela, para ele fazer parte dos autos do processo. Aí eu pergunto para vocês: se ela não quis saber do pai no enterro, se ela não quis saber de nada, que interesse ela tem em entrar nos autos do processo para saber? Por que esse advogado se alinhou a ela, sendo que ele já foi contra a mãe?", questionou Andreia.