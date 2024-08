Zeca Pagodinho - Reprodução / Instagram

Zeca Pagodinho Reprodução / Instagram

Publicado 21/08/2024 16:17 | Atualizado 21/08/2024 16:22

Rio - Zeca Pagodinho ganhará o título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa partiu da deputada estadual Dani Monteiro (Psol) e foi votada em plenário nesta quarta-feira (21). O título é concedido a personalidades nacionais e internacionais que são valiosas para o desenvolvimento econômico, científico, artístico, cultural ou desportivo do Estado, e que, tenham contribuído para o progresso e desenvolvimento no setor das artes.

fotogaleria

"Zeca é um ícone do samba brasileiro e representa muito a arte fluminense. Apesar do sucesso internacional, ele mantém forte vínculo com suas raízes no Rio, investindo em sua terra natal. Através de uma rede de bares que leva seu nome, Zeca promove a cultura local e gera empregos", lembra a deputada.



Além disso, o cantor fundou um instituto em Xerém, Duque de Caxias, oferecendo cursos gratuitos em música, gastronomia, beleza, cinema e equoterapia para crianças, incluindo aquelas com deficiências.

"Zeca é um ícone do samba brasileiro e representa muito a arte fluminense. Apesar do sucesso internacional, ele mantém forte vínculo com suas raízes no Rio, investindo em sua terra natal. Através de uma rede de bares que leva seu nome, Zeca promove a cultura local e gera empregos", lembra a deputada.Além disso, o cantor fundou um instituto em Xerém, Duque de Caxias, oferecendo cursos gratuitos em música, gastronomia, beleza, cinema e equoterapia para crianças, incluindo aquelas com deficiências.

Jessé Gomes da Silva Filho, conhecido como Zeca Pagodinho, nascido em Irajá, na Zona Norte do Rio, é um dos maiores ícones da música popular brasileira. Sua jornada musical começou nas rodas de samba dos bairros cariocas, onde seus incríveis versos, seu talento na arte do improviso e seu carisma natural rapidamente chamaram a atenção. Desde então, ele se tornou uma figura emblemática do samba, levando sua arte para o mundo todo.