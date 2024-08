Luciano Szafir e Sasha Meneghel - Reprodução Instagram

Luciano Szafir e Sasha MeneghelReprodução Instagram

Publicado 21/08/2024 21:09

Rio - Luciano Szafir visitou o ateliê da marca de roupas da filha, Sasha Meneghel, nesta quarta-feira (21). O ator, que mantém uma relação próxima com a modelo, fez questão de compartilhar o momento em suas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, Szafir publicou uma foto que capturou um abraço carinhoso entre ele e Sasha. A dupla, sorridente, aproveitou para dar um spoiler da nova coleção da Mondepars, marca que Sasha lançou no dia 10 de junho. "Passeio no ateliê da filhota essa semana, gente, a coleção nova está lindaaaa, aguardem", escreveu Szafir na legenda.

Além do registro do abraço, Szafir também mostrou seu orgulho ao posar com um boné marrom que trazia o nome da marca de Sasha bordado. A foto, que destacou o acessório, deixou claro o apoio de Szafir ao trabalho da filha e aumentou a curiosidade dos seguidores sobre a nova coleção.